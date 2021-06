Opmerkelijk: deze spelers liepen sneller dan Mbappé op het EK

Kylian Mbappé wordt gezien als een echte snelheidsduivel, maar klopt dat wel?

Kylian Mbappé wordt door iedereen aanschouwd als een van de snelste spelers ter wereld, maar klopt dit eigenlijk? Het antwoord luidt: nee! Mbappé zijn snelste sprint op dit EK was tegen 32,2 kilometer per uur. Oké, dat is heel snel, maar er zijn veel andere spelers die sneller lopen dan hem. Mbappé staat zelfs pas op plaats 24!

Négo, een verdediger van Hongarije, en de Italiaan Spinazzola legden de snelste sprint op de mat met een topsnelheid van 33,8 km per uur. Coman, Gakpo en James vervolledigen de top 5. Spelers als Christensen, Pukki, Dumfries, Van Aanholt, Laimer en McTominay liepen ook allemaal een snellere sprint als Mbappé. Toch opmerkelijk!

En de Belgen?

De snelste Belgen zijn niet Romelu Lukaku en Jérémy Doku. De snelste Belgen zijn veel opvallendere namen. Jason Denayer en Nacer Chadli liepen beide een sprint met een topsnelheid van 31,7 km per uur. De traagste veldspeler bij de Rode Duivels die meer dan 90 minuten speelde was Axel Witsel. Het snelste dat hij liep was 26,3 km per uur.