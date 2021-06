Ook Lokeren-Temse begint eraan: vandaag eerste oefenmatch tegen titelkandidaat uit andere reeks tweede nationale

Lokeren-Temse begon vorig seizoen met veel ambitie, maar door het coronavirus konden de Waaslanders hun titelambities niet waarmaken. Volgend seizoen wacht een nieuwe kans en dus begint de club al aan haar reeks van oefenwedstrijden.

Lokeren-Temse wil zo snel mogelijk terug naar het profvoetbal en dus is promotie het doel van de club komend seizoen. Er werden heel wat nieuwe jongens binnengehaald en zij krijgen vandaag de kans om voor de eerste keer uit te komen voor hun nieuwe club.

Lokeren-Temse speelt vandaag namelijk haar eerste oefenwedstrijd. Het wordt meteen een goede waardemeter, want de club neemt het op tegen Eendracht Aalst, één van de favorieten voor de titel in de andere reeks in tweede nationale.