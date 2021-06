Aarzelende start maar Nederland staat er weer: "We gaan voor EK-winst", zegt bondscoach De Boer

Nederland begon met prille verwachtingen aan het EK. In het land zelf waren de analisten en supporters er als de kippen bij om niet te veel te verwachten van dit Oranje en bondscoach Frank de Boer. Meer die gelooft er zelf dan weer wel enorm hard in.

Oranje haalde 9 op 9 in een groep met Noord-Macedonië, Oostenrijk en Oekraïne. Niet de sterkste tegenstanders maar zo speelde Engeland ook gelijk tegen Schotland en kon Hongarije punten afsnoepen van Frankrijk én Duitsland.

Maar het zijn niet die resultaten die Nederland in extase brengt, wel het pad richting de finale voor Oranje. Met een achtste finale tegen Tsjechië en een kwartfinale tegen Denemarken of Wales, ligt de rode loper alvast uit voor een plek in de halve finale.

Bondscoach De Boer had vooraf gezegd dat de halve finale het doel was voor Oranje maar met het pad dat nu voor hen uitgestippeld is, droomt hij luidop van meer. "We willen uiteindelijk in de finale staan en die ook winnen. Met onze ploeg op een boot in de grachten staan, dan is het helemaal geslaagd", klinkt het.

"Onze route richting die halve finale is goed, maar niet alleen vanwege de tegenstander. We hebben ook veel rust na de wedstrijden, maar nu ligt de focus op Tsjechië", besluit De Boer.