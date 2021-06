Goed nieuws vanuit Tubeke: Chadli vervolledigt de groep en vliegt zondag nog naar Sevilla

De bondscoach zei zaterdag op de persconferentie al dat het tot de mogelijkheden hoorde en nu wordt die mogelijkheid ook waarheid: Nacer Chadli zal zondag in allerijl nog naar Sevilla vliegen om de Rode Duivels te vervolledigen.

Martinez vloog met 24 Rode Duivels naar Sevilla enkele dagen geleden. Castagne viel al na één groepswedstrijd uit en Chadli voelde zich de voorbije dagen niet zo lekker. Aangezien een speler die niet fit is, toch niet ingezet kan worden, besloot Martinez om Chadli achter te laten in het base camp in Tubeke.

Maar de Belgische voetbalbond maakte zondagmiddag bekend dat de speler van Istanbul Basaksehir zich 's zondags toch beter voelde en klaar is om richting Sevilla te vliegen om de selectie te vervolledigen.

De vraag is nu nog maar of de bondscoach Chadli ook effectief zal gebruiken. De wingback miste de afgelopen twee dagen de groepstrainingen en zal hoogstwaarschijnlijk niet de eerste keuze zijn van Roberto Martinez voor de clash tegen Portugal.