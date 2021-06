Frankrijk mist drie spelers tegen Zwitserland

Kopzorgen voor Didier Deschamps bij Frankrijk. Want hij moet drie spelers missen tegen Zwitserland.

'Lucas Digne, Marcus Thuram en waarschijnlijk ook Jules Koundé', zo somde Deschamps zijn ziekenboeg op. 'Lucas Hernández is waarschijnlijk wel beschikbaar', zo bracht de Franse bondscoach ook goed nieuws in aanloop naar de achtste finale in Boekarest.

Digne speelde tegen Hongarije de hele wedstrijd mee en werd tegen Portugal zeven minuten na zijn invalbeurt alweer vervangen. Koundé was tegen Portugal de vervanger van Benjamin Pavard. Thuram kwam nog helemaal niet tot minuten op dit EK.

Deschamps gaat tegen Zwitserland mogelijk experimenteren met drie centrale verdedigers. 'Dat is een optie. De keuze die ik maak zal er eentje zijn die ervoor zorgt dat we zo gevaarlijk mogelijk zijn voor de tegenstander.