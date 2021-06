Mignolet valt geblesseerd uit tijdens de opwarming

Simon Mignolet is de vaste doublure van Thibaut Courtois maar hij moest geblesseerd de opwarming stopzetten. Het is afwachten hoe ernstig zijn blessure is.

Mignolet ging aanvankelijk op de bank beginnen bij de Rode Duivels, maar lijkt niet klaar voor de partij tegen Portugal. De doelman raakte tijdens de opwarming namelijk geblesseerd aan de knie, al is het nog niet geweten of het ook om een zware blessure gaat. Een domper voor de Rode Duivels, maar dan toch vooral voor Club Brugge. Bij een zware blessure voor Mignolet dreigt Club Brugge namelijk zonder alternatieven te zitten. Het ziet Ethan Horvath al transfervrij vertrekken en kan momenteel tijdens de voorbereiding enkel rekenen op jonkies Nick Shinton en Senne Lammens, die vorig seizoen voor Club NXT in actie kwamen.