Wat een prestatie! Verdediging de zwakste linie? 'Hold my beer', moet Vermaelen gedacht hebben

Sorry, we gaan hier een klein beetje lyrisch doen. Thorgan Hazard werd verkozen tot 'Man van de Match' door de UEFA omdat hij het verschil maakte. De linkse wingback was inderdaad goed, maar niets vergeleken met wat Thomas Vermaelen presteerde. Wat een match!

Vermaelen was ongelooflijk. Elke interventie was de juiste. Daarnaast kopte hij - als niet de grootste verdediger - zowat alles weg wat er in de zestien kwam. Een fantastische match die dichtbij de perfectie zat.

Iedereen twijfelde over ons defensieve compartiment, maar Vermaelen bewees nog maar eens dat hij - indien hij niet zoveel blessures had gehad - gewoon wereldtop had kunnen zijn. Velen die hem zagen spelen, zullen zich afgevraagd hebben waarom hij in Japan speelt.

Cristiano Ronaldo kreeg amper een bruikbare bal, maar als er eentje in zijn buurt kwam, was er altijd nog Vermaelen. CR7 passeerde hem geen enkele keer. Geen enkele Portugees trouwens.