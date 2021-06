Uitgesproken meningen in buitenland over Duivels: "Hazard mag nooit op de bank starten, meer kansen dan voordien"

Wat denken ze in het buitenland over de kansen van de Rode Duivels? En over Eden Hazard? Die blijft toch het grootste zorgenkind. Bij analisten van L'Équipe en The Guardian vallen uitgesproken meningen te horen over de Rode Duivels.

Onder andere over onze aanvoerder. "Hazard is een speler die vooruitgang boekt door 90 minuten te spelen", zegt Joël Domenighetti die de Rode Duivels op grote toernooien al bijna tien jaar volgt voor L'Équipe, aan HLN. "Voor mij is het dus zelfs geen debat waard voor de wedstrijd tegen Portugal. Hij mag nooit op de bank starten als België de eindzege wil." En hoe zit het met die titelkansen? "Ik dicht België nu juist meer kansen toe dan voordien. Van de drie grote vraagtekens - Witsel, De Bruyne en Eden Hazard - zijn er twee grotendeels weggevaagd. Witsel bracht opnieuw tactische zekerheid en De Bruyne was vanaf minuut één weergaloos. Tel daar dan nog eens Lukaku en Courtois bij, allebei wereldtop op hun positie, en er is een overdaad aan kwaliteit." Tactisch uitgekookt Hoewel velen van de groepsfase niet veel wijzer werden, viel Nick Ames van The Guardian wel iets op in de math tegen Rusland. "De Belgen waren tactisch uitgekookt, en lijken eindelijk te weten hoe ze een voorsprong moeten vasthouden. Dat is weleens anders geweest." Staat België dan nu op het niveau van wereldkampioen Fankrijk? "Op basis van wat ik nu gezien heb, plaats ik hen nog nét iets hoger." Echt sprankelend voetbal brengen, deden de Rode Duivels nog niet. Al hoeft dat misschien ook niet. "De groepsfase is zelden een goede voorspeller op een toernooi. De Belgische sterspelers moeten nu vooral fit en in vorm blijven. Dan heeft jullie land echt een geweldige kans op eindwinst."





