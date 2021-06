Martinez wil meer laten zien tegen Italië: "We gaan niet op de counter spelen"

Het zal beter moeten tegen Italië, maar het is goed om te weten dat de Rode Duivels nog meer in hun koffer zitten hebben dan enkel mooi voetbal brengen. Roberto Martinez wil tegen de Squadra wel meer creëren.

Martinez weet dat het een zware hap wordt. "Italië is verdedigend natuurlijk heel sterk, maar ook aan de bal zijn ze heel goed", klonk het maandag. "Ze dreigen op de counter en zijn heel goed uitgebalanceerd. 31 wedstrijden ongeslagen, dat wil iets zeggen. Maar we zijn klaar voor een uitdaging. Er waren ook twijfels voor Portugal, maar we hebben laten zien dat we ook dat kunnen."

Maar de bal aan Italië laten, is niet het plan. "Nee, we gaan niet op de counter speculeren. We zijn heel trots op onze spelers en op het DNA van het Belgische voetbal. We hebben spelers die de bal willen. Het moeilijkste in het voetbal is scoren uit het open spel, maar dat hebben we wel gedaan tegen Portugal."

Martinez had ook nog lovende woorden voor zijn confrator. "Italië is het product van het goede werk van Roberto Mancini. We kennen elkaar van de Premier League. Je ziet zijn tactische hand terug in de nationale ploeg. Het plan is duidelijk, elke speler - wie er ook op het veld staat - weet wat hij moet doen. De som van Italië is groter dan de individu's. Dat is de verdienste van Mancini."