Mignolet moet kamp Rode Duivels geblesseerd verlaten: vervanger al bekend

Het officiële twitteraccount van de Rode Duivels meldt dat Kaminski zich bij de groep voegt door de blessure van Mignolet. Het is nog niet bekend om welke blessure het gaat.

Mignolet zal dus niet meer aanwezig zijn op het EK. Voor Thomas Kaminski is het zijn eerste deelname aan een groot tornooi.

Het valt nog af te wachten hoe erg de blessure is voor Club Brugge. Club Brugge heeft met Ethan Horvath niet meteen een gelijkwaardige vervanger klaarstaan.

UPDATE: @SMignolet has left the camp due to an injury. He will be replaced by @kaminski26. #DEVILTIME #EURO2020