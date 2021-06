Ex-coach Lukaku zegt dat Belgen te pakken zijn

Volgens ex-Internazionalecoach Antonio Conte maken de Italianen veel kans om de Rode Duivels uit te schakelen. "Het zijn twee ploegen met een gelijk niveau", zegt hij.

België was niet erg overtuigend tegen de Portugezen in de achtste finale en dat is ook Antonio Conte opgevallen. De Italiaanse ex-trainer van Romelu Lukaku haalt ook aan dat een eventuele afwezigheid van sterren Eden Hazard en Kevin De Bruyne een groot verschil kunnen maken. "Ik vind het warm water niet uit als ik zeg dat hun afwezigheid het evenwicht kan veranderen", aldus Conte.

Onder Conte versloeg Italië België met 0-2 in de groepsfase van het EK 2016.