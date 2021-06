Johan Boskamp ziet het wel goedkomen, zelfs zonder KDB en Hazard: "Hem zou ik als vervanger zetten"

Wat als Kevin De Bruyne en/of Eden Hazard er niet bij zijn voor de Rode Duivels tegen Italië? Dan heeft Johan Boskamp een duidelijke mening.

"Carrasco op de plaats van Hazard en Mertens zal De Bruyne vervangen als het nodig is", aldus Johan Boskamp in Het Nieuwsblad.

Nog kwaliteit genoeg

"Dat is wat ik denk dat Martinez zal doen. Ik zou zelf Doku brengen in plaats van Mertens, want die is niet in vorm. Doku straalt meer energie uit en kan op de verrassing spelen."

Toch blijft Boskamp optimistisch: "Zelfs zonder De Bruyne en Hazard is dat geen enkel probleem. De ploeg is goed genoeg, er is nog kwaliteit genoeg."