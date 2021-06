Rode Duivelsgekte neemt ongeziene proporties aan: record loert om de hoek

De duivelsgekte is nieuwe proporties aan het aannemen. Ook in coronatijden blijven de fans massaal kijken.

De wedstrijd tegen Portugal werd bekeken door niet minder dan 2.449.938 mensen. Dat heeft het CIM berekend.

Bijna een record

Enkel de halve finale op het WK drie jaar geleden tegen Frankrijk werd nog een klein beetje beter bekeken door Vlamingen.

Het is dan ook nog maar de vraag of dat record niet zal sneuvelen. Vrijdag tegen Italië, of eventueel in een latere ronde?