Mertens weet dat hij nog niet zijn beste niveau haalde: "Of ik nu speel of niet, ik wil dit EK winnen"

Dries Mertens kreeg op sociale media wel heel wat kritiek. Zijn invalbeurt tegen Portugal was niet meteen eentje die hoge toppen scheerde. De aanvaller weet dat zelf ook en wil zijn niveau opkrikken. Maar liever een Mertens op de bank en het EK winnen dan zelf goed spelen en verliezen.

Zo zit Mertens in elkaar. Hij wil een prijs oprapen met deze ploeg. "Mijn toernooi kan beter", gaf hij eerlijk toe. "Maar het is een ploegsport. Misschien krijg ik wel nog een mooi moment. Of ik dat nodig heb? Het toernooi winnen is het enige wat voor mij telt. Of ik nu speel of niet, ik wil het EK winnen."

Misschien is dit wel de laatste kans voor deze generatie. Maar daar wil hij niet bij stilstaan. "Kijk, met de nationale ploeg krijg je niet veel kansen om iets te winnen. Eens om de twee jaar normaal gezien. Ik denk niet dat dit de laatste kans is, want we zijn hier iets aan het neerzetten. We zijn geweldig omringd en ik geloof sterk in de toekomst van België. Maar deze kans is een kans die je niet mag laten liggen. We moeten ons moment grijpen."

Als De Bruyne niet klaar geraakt, moet Mertens misschien wel depanneren. Maar kan hij hetzelfde brengen? "I wish", zuchtte hij, waarmee hij de lachers op de hand kreeg. "Ik zal in dat geval mijn best doen. Ik zal er alles aan doen om klaar te zijn."

Intussen behoort Dries ook tot het selecte clubje van spelers met 100 caps. "Dat is heel mooi, dat wil zeggen dat je belangrijk bent geweest. Dat je een mooie carrière hebt gehad en dat je weinig geblesseerd bent geweest. Dat geeft toch een gouden randje aan je carrière."