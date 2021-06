Ex-bondscoach Italië: "Lukaku kan zijn voet naast de beste voetballers ter wereld zetten"

Italië... Die mannen hebben indruk gemaakt in hun eerste vier wedstrijden. Het wordt een stevige confrontatie en onze bepalende spelers zullen op punt moeten staan. In de Laars kijken ze dan vooral naar Romelu Lukaku.

Die heeft de Serie A naar zijn hand gezet. “Goh, bang zijn we niet, hoor", zegt Marcello Lippi, zelf coach geweest van Italië, Juventus en Inter, in HLN. "We hebben wél een grote waardering voor Lukaku. Er is respect voor wat hij doet en kan. Sinds zijn komst naar Italië heeft hij heel veel indruk gemaakt."

"Lukaku is op een niveau beland dat hij zijn voet naast die van de grootste voetballers ter wereld kan zetten. We schatten hem bijzonder hoog in. Maar angst… Neen.”

In Italië hopen ze dat Giorgio Chiellini fit geraakt om hem af te stoppen. “Hij heeft niet alleen de fysieke kwaliteiten, maar hij is ook technisch sterk. Kijk: Lukaku speelt met overgave, hij is steeds beschikbaar en hij kijkt op geen inspanning. Hij stelt zich steeds ten dienste van het team. Als ploegmaat en als coach kan je op elk moment op hem rekenen."