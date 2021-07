Chiellini bereidt zich voor op knallend duel met Lukaku: "Dat is gewoonweg onmogelijk"

Naar alle waarschijnlijkheid recupereert Italiaans bondscoach Roberto Mancini vrijdag rots in de branding achterin Giorgio Chiellini. En die verwacht zich aan een lastige avond.

Chiellini-Bonucci zal het duo achterin worden dat Lukaku moet afstoppen bij de Azzurri. Beide verdedigers hebben een ongekende verstandhouding met elkaar na hun jarenlange samenwerking in het hart van de defensie bij Juventus. En bovendien kennen ze Lukaku maar al te goed aangezien ze de voorbije twee jaar regelmatig bikkelharde duels uitvochten in de Italiaanse Serie A.

"Ik heb hem stappen zien zetten de afgelopen twee jaar op vlak van leiderschap. Hem opvangen puur op fysieke kracht? Dat is onmogelijk, ik had het de voorbije duels tegen hem ook lastig. We moeten hem zo veel mogelijk proberen opvangen", klinkt het voor de microfoon van Sporza.

Een naam die ze in Italië ook maar al te goed kennen, is die van Dries Mertens. De flankaanvaller van Napoli is niet aan zijn sterkste toernooi bezig bij de Duivels, maar zijn reputatie in Napels (recordschutter bij Napoli) boezemt de Italianen toch angst in voor als Hazard niet fit is. "De alternatieven voor Hazard zijn ook zeer sterk. Carrasco, Mertens... België heeft enorm veel kwaliteiten. Het is een beetje een finale avant la lettre", besluit de 36-jarige veteraan.