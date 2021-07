Mancini kruipt in underdogrol daags voor kwartfinale: "Spelen tegen beste ploeg van Europa"

Italië werd na de groepsfase van het EK plots een van de favorieten om het EK te winnen maar na de achtste finale tegen Oostenrijk lijken de Italianen toch niet zo ongenaakbaar meer. De Italiaanse bondscoach heeft veel respect voor de Rode Duivels.

Naar alle waarschijnlijkheid kiest Mancini voor het Juventus-duo Chiellini-Bonucci centraal achterin en gaat Acerbi opnieuw naar de bank. Mancini vertelde op de persconferentie dat hij alleszins geen twijfels meer heeft over zijn basisopstelling.

Ook zijn tactisch plan heeft hij al klaar voor vrijdag. "We zullen onze match spelen zoals altijd, goed wetende dat we tegen de beste ploeg van Europa moeten. We hebben veel respect voor hen maar willen ons eigen spel spelen", klinkt het.

"Wij selen niet slecht, maar België heeft een van de sterkste selecties ter wereld. Volgens mij zal het een goede wedstrijd worden voor de neutrale toeschouwers. Als iedereen fit is (lees: De Bruyne en Hazard), zal het er niet makkelijker op worden voor ons", beseft de Italliaanse selectieheer.

Toch nog even terug naar vorige week tegen Oostenrijk, toen het niet van een leien dakje ging voor de Italianen. "Het was niet simpel maar we hebben wel 27 schoten op doel laten noteren. Soms moet je een keertje afzien in zulke competities en vanaf de achtste finales zijn er geen makkelijke matchen meer", besluit hij.