Problemen bij PSG? 'Absolute sterspeler wil contract (nog) niet verlengen'

Na de uitschakeling van Frankrijk op het EK, kan Kylian Mbappé zich opnieuw op het clubvoetbal richten. Maar ook daar lijkt het te zullen rommelen.

Want de Franse topspeler zou volgens het Franse blad L'Equipe zijn contract in de Franse hoofdstad voorlopig niet willen verlengen. De 22-jarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2022.

Een nieuw contract voor Mbappé is absolute topprioriteit voor PSG aangezien de aanvaller in 2018 voor 145 miljoen euro werd overgenomen van Monaco en hem enkele jaren later gratis laten vertrekken is niet aan de orde.

Mbappé is na de uitschakeling tegen Zwitserland op het EK op vakantie vertrokken en zal bij terugkomst moeten overhaald worden om een nieuw contract te ondertekenen.