Laatste EK-confrontatie met Italianen staat nog steeds in het collectief geheugen gegrift: "Eén klein foutje werd genadeloos afgestraft"

Onze Rode Duivels kijken vanavond Italië in de ogen in de kwartfinale van het EK. Dit Squadra Azzurra is wel een heel ander team dat België partij gaf op het vorige Europees Kampioenschap vijf jaar geleden.

Onder Roberto Mancini spelen de Italianen vrank en vrij voetbal met hoge druk en twee aanvallende wingbacks. Vijf jaar geleden verliep het net allemaal iets zakelijker bij de Azzurri, maar ze waren wel razend efficiënt. Vraag het maar aan Vital Borkelmans, toenmalig assistent-bondscoach. Tactisch ijzersterk “Italië was toen supersterk. Een team dat positivisme uitstraalde, een goed georganiseerd collectief”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Tactisch uitgekookt, da’s iets wat er bij hen ingebakken zit, van in de jeugd. Wij wisten toen perfect wat we moesten doen, maar één klein foutje werd genadeloos afgestraft. Hopelijk loopt het nu anders." "Veel zal afhangen van de twee geblesseerden. En dan vooral Kevin. Hij is, samen met Lukaku, de patron, die met één flits het verschil kan maken. Italië maakt héél weinig fouten, hij kan bij zo’n foutje als geen ander toeslaan."





Volg België - Italië live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.