OFFICIEEL: heel wat interesse voor Zweeds goudhaantje, maar hij blijft bij Spaanse subtopper

Alexander Isak kon nog niet scoren op het EK voor Zweden, maar de aanvaller maakt wel een uitstekende indruk. Heel wat topclubs hebben interesse in de 21-jarige aanvaller, maar hij blijft gewoon bij Real Sociedad.

Alexander Isak heeft een neus voor doelpunten, maar op het EK vond hij de weg naar het doel nog niet. Het voorbije seizoen scoorde hij echter wel vlot, want in de Spaanse competitie was Isak goed voor 17 doelpunten in 34 wedstrijden.

Onder meer Real Madrid toonde al interesse in de jonge Zweed, maar Isak blijft gewoon actief bij Real Sociedad. De Spaanse subtopper maakte namelijk bekend dat Isak zijn contract bij de club heeft verlengd tot 2026.