Scheidsrechter, die geen goede beurt maakte in wedstrijd tussen Rode Duivels en Portugal, zal ook match in kwartfinale fluiten

Het EK van Felix Brych is nog niet afgelopen. Ondanks de kritiek na de voorbije wedstrijd van de Rode Duivels tegen Portugal, gaat het toernooi gewoon door voor de Duitse scheidsrechter.

Verschillende beslissingen van Felix Brych tijdens de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Portugal waren voor discussie vatbaar, maar de Duitse scheidsrechter behoudt het vertrouwen van de UEFA. Hij is zaterdagavond scheidsrechter in de kwartfinale tussen Engeland en Oekraïne in Rome.

De Nederlander Bjorn Kuipers is aangesteld om de wedstrijd tussen Denemarken en Tsjechië in goede banen te leiden. De wedstrijden van vrijdag zullen worden gefloten door Michael Oliver (Spanje-Zwitserland) en Slavko Vincic (België-Italië).