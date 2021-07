Sommer 120 minuten een doorn in het oog van Spanje en verbaast met een verbluffende statistiek

Yann Sommer komt na zijn prestatie tegen Spanje ongetwijfeld in aanmerking voor 'doelman van het toernooi'. De Spanjaarden gaven een krappe voorsprong uit handen en beten daarna ondanks een numerieke meerderheid keer op keer de tanden stuk op Sommer.

In de strafschoppenreeks lukte het dan wel om voldoende te scoren, waardoor toch Spanje en niet Zwitserland de halve finales haalt en de mogelijke tegenstander is van de Rode Duivels. Dat doet natuurlijk niets af van de topprestatie die Sommer leverde.

10 saves šŸ˜‚ — Squawka Football (@Squawka) July 2, 2021

Diegenen die de statistieken bijhouden, moesten bij de les zijn: Sommer schudde werkelijk de ene na de andere redding uit zijn mouwen. Het telraam stopte uiteindelijk bij tien reddingen in één wedstrijd. Dat kan wel tellen. Sommer haalde dus de dubbele cijfers.

šŸ”Ž | FOCUS



Despite Switzerland's loss, their goalkeeper Yann Sommer was absolutely brilliant today:



šŸ§¤ 10 saves

šŸ“„ 9 saves from inside the box

šŸ›‘ 1 shootout penalty saved

šŸ„Š 1 punch

šŸ”­ 18/41 acc. long balls

šŸ“ˆ 9.3 SofaScore rating



What. A. Performance. šŸ”„#EURO2020 #SUIESP pic.twitter.com/BbJvd6NenK — SofaScore (@SofaScoreINT) July 2, 2021

Negen van die tien reddingen verrichtte de Zwitser op ballen van in de zestien meter. In de penaltyserie wist Sommer ook nog één strafschop te stoppen, maar dat was dus niet genoeg om zijn land in het EK te houden.