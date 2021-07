Bondscoach Martinez: "We hadden de kansen op die tweede goal" en "Waarom geen Carrasco? Kwestie van profielen"

Roberto Martinez heeft het pleit verloren van Roberto Mancini. Die laatste had de Rode Duivels heel goed bestudeerd en maakte handig gebruik van de ruimtes die hij ontdekt had. Martinez gaf achteraf ruiterlijk toe dat Italië het verdiende.

"Er stonden twee goeie teams op het veld, maar de details draaiden niet uit in ons voordeel", klonk het. "We creëerden genoeg kansen op de tegenaanval, maar niet in het veldspel. We hadden de mogelijkheden op die tweede goal. Maar ik kan de spelers niets verwijten qua werkattitude. Ze verdienen het niet om eruit te gaan na wat ze tijdens dit toernooi qua bereidheid hebben laten zien."

Maar Italië was een maat te sterk. Dat moest de bondscoach ook toegeven. "Ze hebben plezier in wat ze doen. In de eerste helft zaten wij niet meteen in de match en daar hebben ze van geprofiteerd. Je moet Italië feliciteren, ze gaan verdiend door."

De inbreng van Chadli en Mertens mocht op sociale media ook op heel wat kritiek rekenen. "Waarom ik Carrasco niet inbracht? Het zijn twee spelers met een verschillende rol op het veld. Het was meer een zaak van profielen, van wat nodig was in de wedstrijd. Carrasco heeft niets verkeerd gedaan."