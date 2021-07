Manchester City-speler wil tegen Engeland doen wat Duitsers niet lukte: "De match van ons leven spelen"

Engeland, het land waar hij in het clubvoetbal actief is, het zwijgen opleggen. Dat is wat Man City-linksachter Oleksandr Zinchenko in gedachten heeft. De criticasters in zijn thuisland heeft hij al de mond gesnoerd: Zinchenko loodste Oekraïne met een goal en een assist naar de kwartfinales.

Met die statistieken hielp Zinchenko - ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City - Oekraïne voorbij Zweden. Nu wacht uitgerekend Engeland in de kwartfinales. "Het feit dat Engeland nog geen tegentreffers heeft geslikt, betekent dat het defensief sterk is. Maar er zijn geen perfecte ploegen", maakt Zinchenko zich sterk in een gesprek met PA Media. "Elke ploeg heeft een zwak punt."

"In deze fase van het toernooi is alles mogelijk", redeneert Zinchenko. "De trainersstaf zal ons uitleggen wat we moeten doen en wij gaan ons best doen. We zullen proberen om de Engelsen te verrassen, maar natuurlijk weten we dat we de match van ons leven moeten spelen."

Twee ploegmaats tegenover zich

Zinchenko zal met Kyle Walker en John Stones twee ploegmaats van bij Manchester City terugzien op het veld. Alleen zullen het nu uiteraard tegenstanders zijn. Deze kwartfinale is ook alweer een nieuwe kans voor AA Gent-speler Yaremchuk om zijn waarde nog wat de hoogte in te jagen. De aftrap van Oekraïne - Engeland is zaterdag om 21u.