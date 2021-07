Donnarumma wou Lukaku uit zijn lood slaan net voor penalty: "Maar hij negeerde me"

Donnarumma zorgde er in het eerste halfuur voor dat de Rode Duivels niet op voorsprong kwamen tegen Italië. Net voor de rust moest hij zich wel gewonnen geven op een penalty van Lukaku, al ging daar wel wat psychologische oorlogsvoering aan vooraf.

Een penalty is vaak een psychologisch spelletje. Sommige spelers proberen de penaltystip dusdanig toe te takelen dat de strafschop helemaal gerateerd wordt door de strafschopnemer. Keepers doen ook graag mee aan die psychologische oorlogsvoering.

Ook Italiaans doelman Gianluigi Donnarumma is wel voorstander van een stukje psychologie voor een strafschop. Net voor Lukaku de bal op de stip legde vrijdagavond, ging de doelman richting de aanvaller van de Rode Duivels om hem wat toe te fluisteren.

"Ik wou hem zeggen dat het geen penalty was", klinkt het bij Sky Sports Italia. "Maar hij negeerde me compleet dus het werkte niet echt. Ik was alleszins niet bang voor Lukaku, al heb ik wel veel respect voor hem", aldus Donnarumma.

De strafschop ging erin en Lukaku legde het vingertje meteen op zijn mond om Donnarumma het zwijgen op te leggen.