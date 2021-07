'Heel veel Italiaanse interesse voor speler Club Brugge'

Club Brugge wil ook volgend jaar vol voor de titel spelen in de Jupiler Pro League. Sommige spelers zullen er dan mogelijk niet meer bij zijn.

Zo is er Ignace Van der Brempt, die mogelijk een overstap zou kunnen maken naar Italië. Dat weten diverse Italiaanse media.

2,5 à 3 miljoen euro

Zaterdag was er al de interesse van onder meer Brescia en Cremonense te melden, die de Bruggeling graag zouden huren.

Nu is er met AC Milan echter ook een ploeg uit de Serie A die is komen aankloppen in Jan Breydel. Mogelijk kan blauw-zwart 2,5 à 3 miljoen euro vangen voor de rechtse winger.