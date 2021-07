Deens bondscoach Hjulmand heeft boodschap voor Britse premier Boris Johnson: "Hopen dat hij wakker wordt"

Denemarken staat in de halve finales van het EK en dat is toch eerder onverwacht te noemen. De Deense bondscoach, Kasper Hjulmand, hoopt wel dat Engeland - waar de halve finales gespeeld worden - zijn politiek qua bezoekende fans zal veranderen.

De kans is groot dat Engeland bezoekende fans weert omdat de Indiase variant er welig tiert. In ieder geval is er op dit moment een quarantaine van tien dagen voor al wie het Verenigd Koninkrijk binnenkomt. Dat zou betekenen dat er weinig Deense fans zullen kunnen gaan. Men rekent dan ook op de ongeveer 30.000 Denen die in Engeland wonen. En Hjulmand hoopt dat de Britse premier, Boris Johnson, zich nog zal bedenken en een uitzondering toestaat.

"We weten hoeveel ze hebben gedaan om helemaal hier te komen en ons te steunen. Zij waren de reden waarom we ons konden opladen en met zoveel energie te spelen", aldus Hjulmand. "We hopen dat Boris Johnson wakker wordt en toegang geeft tot heel wat duizenden Deense fans, anders moeten we ze het veld op dragen. Ik hoop dat er veel Denen mogen komen, maar het is afwachten."