Geen vakantie, maar schouderoperatie voor Rode Duivel bij terugkeer

Dries Mertens was de voorbije weken nooit beslissend op het EK. Ondertussen is duidelijk geworden waarom. De Rode Duivel kampte met een schouderblessure en is inmiddels al onder het mes gegaan.

Dat heeft SSC Napoli via de sociale kanalen laten weten. Dries Mertens is meteen na het EK onder het mes gegaan om een schouderblessure te genezen. De operatie was nodig, maar niet heel dringend. Mertens zal een drietal weken buiten strijd zijn. De start van de Serie A eind augustus komt in principe niet in gedrang.