Verheyen fileert keuzes Martinez: "Hij ligt in de onderste schuif, als er tenminste nog een schuif is voor hem"

We hebben ons allemaal geërgerd tijdens de match tegen Italië. De grootste frustratie kwam er toen bondscoach Roberto Martinez ineens Nacer Chadli inbracht en Yannick Carrasco op de bank liet zitten.

Zelfs na de blessure van Chadli, één minuut na zijn entree, koos Martinez nog voor Praet. Dat zorgde voor veel kritiek. "Niemand zal het willen toegeven, maar elke coach heeft zo zijn préférés. Dat is menselijk. Niet elke speler heeft hetzelfde krediet", zegt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

"Chadli ligt in de bovenste schuif van Martinez, Carrasco in de onderste. Als er tenminste nog een schuif is voor Carrasco. Waar zat die eigenlijk? Chadli kwam al achterna gereisd tegen Portugal. Dat was dus nog zo'n geval, dat niet veel met de groep had getraind.”

En Christian Benteke stond bij het laatste fluitsignaal pas klaar om in te vallen. “Naar het schijnt staat hij daar nog aan de zijlijn. Hem inbrengen in de extra tijd van de extra tijd, dat was vreemd.”