OFFICIEEL: Manchester City stalt Peruviaanse rechtsachter bij Lommel SK

Na twee Scandinavische jongens stelde Lommel maandag een nieuwe aanwinst voor: Kluiverth Aguilar, een achttienjarige Peruviaanse rechtsachter, zal komend seizoen de flank afdweilen in het Soevereinstadion.

Het Peruviaans toptalent trainde al een tijdje mee bij Lommel, maar de overgang werd maandag pas officieel gemaakt door de Noord-Limburgers.

De City Football Group plukte Aguilar onlangs voor 2,5 miljoen weg bij Alianza Lima. De CFG stalt hem bij Lommel SK, waar de Peruviaanse belofteinternational kan kennismaken met het voetbal in Europa.

In 2020 nam The Guardian Kluiverth Aguilar op in de lijst van 60 grootste talenten van geboortejaar 2003, net als Luca Oyen en zijn kersverse collega bij Racing Genk, Kelvin John.