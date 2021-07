Vader Doku over de interesse voor zijn zoon na sterke prestatie tegen Italië

Eén lichtpuntje dat we kunnen halen uit de match tegen Italië: Jérémy Doku maakte de belofte van de volgende topper te worden, waar. De 19-jarige snelheidsduivel werd thuis dan ook fier onthaald.

Vader David was bijzonder trots op zijn zoon, ondanks de uitschakeling. “Alles is heel goed verlopen voor Jérémy de afgelopen weken bij de Rode Duivels. Hij is tevreden en wij zijn dat ook", zei hij aan Het Nieuwsblad. “We wisten dat als hij zijn kans zou krijgen, hij het goed zou doen. Hij had het zelf ook verwacht. Hij zou het op zijn eigen manier doen en dat heeft hij gedaan. Heb je de buitenlandse pers gelezen? Ze waren positief hé?”

En nu? Want er zal snel interesse volgen voor hem. “Het gaat snel voor hem, maar dat is normaal als je zo goed speelt. Dat is voetbal. Er is interesse, maar er is nog niks officieels. Jérémy praat voorlopig alleen maar over Rennes. Hij zit met zijn huidige club in zijn hoofd en zit daar ook goed.”