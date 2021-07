Wat hebben we geleerd van de kwartfinales op het EK? Nog steeds geen regenbogen

Ook op het EK kijken we natuurlijk naar alle wedstrijden. En dus mag u zoals elke speeldag opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Sterk Italië

Neen, de Rode Duivels speelden geen weergaloos EK. Ja, het had ook beter gekund. Maar: de verdienste van Italië mag ook niet onder stoelen of banken gestoken worden.

Met dank aan een stevige defensie, veel druk naar voren en spelers die altijd iets kunnen bijbrengen lukt dat al eens aardig.

Harry Kane

Het leek een tijdje niet meteen het toernooi van Harry Kane te gaan worden, maar tegen Oekraïne is de aanvaller eindelijk losgekomen.

Het leverde twee doelpunten op en ook een ticket voor de halve finale. Plots is er nog veel mogelijk voor de Three Lions.

Danmarks Dynamite

Als het Football Coming Home moet worden, dan moeten woensdag eerst en vooral de Denen worden verslagen.

Dat zal niet meteen makkelijk zijn, want de Denen spelen een prima toernooi en voelen zich opperbest - de hele natie staat achter hen.

FLOP

Duivels druipen af

Het einde van de Rode Duivels op het EK was niet verrassend te noemen, maar pijn deed het natuurlijk allermeest.

Tegen Italië werd nooit een echte oplossing gevonden, enkele invalbeurten leverden niet het rendement op en zonder onze toppers in absolute topvorm lukte het dus niet.

Plots toch kritiek

In de nasleep van de uitschakeling kwam plots dan toch de kritiek. Niet dat er de voorbije wedstrijd iets plots anders was dan de voorbije jaren.

Plots was het echter allemaal te behoudend en had het wat meer mogen zijn. Terwijl er misschien niet eens meer in zat.

Regenbogen worden opgeborgen

In Bakoe was er opnieuw een gek fenomeen, toen enkele Deense fans hun regenboogvlag moesten opbergen in het stadion.

Anno 2021 blijft het al te gek dat niet iedereen mag doen wat hij wil, wars van al dan niet een politiek statement.