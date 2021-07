Roberto Carlos over Engelse uitblinker die met hem vergeleken wordt: "Hij bezit kracht en heeft verlangen om te winnen"

Wat zou de reactie van Roberto Carlos geweest zijn toen hij de bijnaam voor de Engelse EK-uitblinker Luke Shaw voor het eerst hoorde? Dat was immers een verwijzing naar de Braziliaan, die wellicht één van de beste linksbacks aller tijden was.

'Shawberto Carlos': het is de nieuwe bijnaam van Luke Shaw en het is echt wel een dingetje in Engeland. De linksachter van Manchester United is met Engeland aan een prima EK bezig en daar is deze bijnaam ook een gevolg van.

© photonews

BBC heeft vernomen wat Roberto Carlos over Luke Shaw te zeggen had. "Je kunt zien dat hij enorm gemotiveerd is. Hij is echt aan het verbeteren, zijn prestatie tegen Oekraïne was heel goed. Hij is een belangrijk deel van het Engelse elftal. Hij verbetert match na match, ik denk dat hij alles heeft om de top te bereiken. Hij is de vaste linksachter van Engeland, dat op zich zegt al veel."

Zijn de vergelijkingen tussen de twee dan terecht? "Ik hou niet van vergelijkingen, het zijn twee volledige andere periodes. Ik heb mijn tijd gehad en nu is het aan hem. Hij bezit kracht en het verlangen om te winnen, net zoals ik. Dat zouden gelijkaardigheden kunnen zijn."