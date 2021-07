Sterke man Rakuten kan niet lachen met controversieel filmpje van Barça-sterren Griezmann en Dembélé

Het filmpje van Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann dat opgedoken is, doet ook de wenkbrauwen fronsen bij de partners van FC Barcelona. Er lijkt immers sprake te zijn van racistische bejegeningen.

Het is een filmpje uit 2019 dat opgedoken is en waarin Griezmann en Dembélé de draak steken met personeelsleden uit een Aziatisch hotel. Tot onvrede van Hiroshi Mikitani, de sterke man van de groep Rakuten, de hoofdsponsor van FC Barcelona. "Als sponsor van de club betreur ik ten zeerste dat spelers van Barcelona zich bezondigen aan discrimenerende acties", schrijft de Japanner op Twitter.

"Als sponsor van Barça, die de filosofie van de club ondersteunt, stellen we dat zulke verklaringen onaanvaardbaar zijn, wat de omstandigheden ook mogen zijn. We gaan ons hier officieel tegen verzetten, zodat we het standpunt van de club leren kennen", kondigt Mikitani aan.

De twee Franse internationals hebben inmiddels reeds hun excuses aangeboden voor hun verklaringen in het bewuste filmpje.