OFFICIEEL: Genk haalt met Ndayishimiye aanvallende versterking binnen

Witte rook in Genk: Mike Trésor Ndayishimiye wordt de nieuwe aanvaller/winger van de Limburgers. Hij komt over van Willem II en tekende een contract voor vier seizoenen.

Ndayishimiye - Mike Trésor voor het gemak - groeide in Nederland uit tot een echte smaakmaker. Hij scoorde 14 goals en gaf 18 assists in 60 wedstrijden voor Willem II. Bij NEC was hij ook al goed voor 7 goals en 3 assists in 29 wedstrijden.

Bij Genk moet hij de concurrent of vervanger worden van Theo Bongonda. Het is immers nog niet duidelijk of die zal blijven. Het 22-jarige ex-jeugdproduct van Anderlecht kan zowel op de flank als centraal uit de voeten.