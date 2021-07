Ook Marc Van Ranst liet zich kritisch uit: "Amateurtoneel"

Hij is misschien wel het figuur van de voorbije maanden of anderhalf jaar, maar ook over voetbal heeft hij wel wat te zeggen.

Marc Van Ranst heeft zich uitgelaten in de zaak rondom de kwartfinales en was daarin ook erg duidelijk richting de Italianen. Overtreding en gele kaart voor schwalbe en amateurtoneel. Het doelpunt had moeten afgekeurd worden wegens het uitlokken van commotie door die comedie. Dit had geen sikkepit met voetbal te maken.

Pas op: Italië speelde het betere voetbal, en is uiteindelijk een terechte winnaar. https://t.co/Qc47qCNeV1 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 3, 2021 Het doelpunt had moeten worden afgekeurd vanwege een schwalbe en er had een gele kaart moeten volgen. Dat meent alvast de viroloog via de sociale media. Toch vond Van Ranst de Italianen uiteindelijk wel de logische overwinnaar.