Kampioenenmaker Simeone tekent nieuw contract tot 2024 in Spaanse hoofdstad

Atletico Madrid heeft Diego Simeone na het behalen van de Spaanse titel een nieuw contract geschonken tot 2024.

Simeone en Atletico Madrid, het is een huwelijk dat al lang standhoudt. Sinds 2011 heeft de Argentijnse oefenmeester de touwtjes in handen bij de Spaanse topclub en hij zal er dus (normaal gezien) tot minstens 2024 blijven.

Afgelopen seizoen veroverde Simeone met Atletico de Spaanse Primera Division. In 2014 had hij dat kunststukje al eens gedaan. Die twee titels van Simeone met Atletico zijn de enige sinds 2004 die Barcelona of Real Madrid niet konden winnen. Toen veroverde Valencia de titel.

Hij won ook nog één keer de Spaanse beker en de Spaanse Supercup/ Internationaal won Simeone met Atletico twee Europa Leagues en een Europese supercup.

Los Rojiblancos verlengden niet alleen het contract van Simeone maar ook van zijn 4 assisten-coaches hebben bijgetekend.