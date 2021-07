Martinez over de uitschakeling en de toekomst: "Ik vind niet dat we gefaald hebben"

Roberto Martinez heeft het vandaag natuurlijk ook gehad over het EK en de (te) vroege uitschakeling. Hij had daarover toch een paar opmerkelijke zaken te zeggen.

Martinez wou eerst en vooral benadrukken dat de spelers er alles aan gedaan hebben. "Deze groep heeft de lat hoog gelegd. Dat is ook ok. Ik denk ook niet dat we hebben gefaald door de halve finale te mislopen. We hebben gespeeld om te winnen. De inzet van de spelers was groot. Kijk maar naar wat Axel Witsel en Kevin De Bruyne gedaan hebben."

Ik denk dat die vele vluchten ons veel energie gekost hebben

Dat er achteraf kritiek kwam, begrijpt hij dan ook wel. "Ik accepteer dat, want we verloren. Ik probeer de beste beslissingen te nemen voor de ploeg. Maar er waren ook veel positieve punten. De teleurstelling is groot, ik begrijp dat. Deze ploeg verdiende ook meer. Die verantwoordelijkheid draag ik."

Maar naast de vele blessures was er nog iets dat hem van het hart moest. Een EK in zoveel landen en geen enkele thuismatch spelen... Dat was iets wat ook de spelers zwaar op de maag lag. "We waren onszelf niet tegen Italië. Ik denk dat we tegen Italië last hebben gehad van het feit dat we misschien niet meer genoeg energie hadden. De vele vluchten hebben veel energie gekost. Maar zij pakten ook hun kansen en wij niet."

Achteraf gezien had ik ook geen andere keuzes gemaakt

Er was natuurlijk ook kritiek op zijn keuzes. Die om Carrasco op de bank te houden bijvoorbeeld. "De belangrijkste beslissing was om een jonge speler op te stellen tegen Italië die goed was in een-tegen-een-situaties. Doku heeft het heel goed gedaan en daar ben ik heel blij om. Het moeilijke aan de beslissing was dat ook andere spelers verdienden om te spelen. Maar achteraf gezien had ik ook geen andere beslissingen genomen. Dit was geen gok. Maar je kan pas achteraf zeggen hoe zo'n keuze uitdraait."

Martinez blikte ook al vooruit. De bondscoach wil de basis leggen voor de volgende 10-15 jaar. "Op dit moment zijn we heel erg gefocust om ons te plaatsen voor het WK in Qatar. Dit EK heeft aangetoond dat Tsjechië een hele sterke ploeg is. Ook Wales heeft een competitieve ploeg. Dat zijn twee grote obstakels."