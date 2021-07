Een heel deel van de wedstrijden van de Rode Duivels zullen opnieuw via Eleven te bekijken zijn.

Het Nieuwsblad weet te melden dat Eleven de rechten verlengd met de UEFA voor de Nations League en de kwalificatiewedstrijden voor het volgende EK (in Duitsland) en het WK in 2026. Dat wereldkampioenschap wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gespeeld.



Managing Director van Eleven Sports België en Luxemburg Guillaume Collardreageert via een persbericht. "Deze nieuwe overeenkomst met UEFA versterkt het voetbalaanbod op onze zenders met premiumcontent. Het landenvoetbal komt bovenop het ruime aanbod aan clubcompetitievoetbal met de Belgische eerste en tweede klasse, de Scooore Super League bij de vrouwen, La Liga, de Bundesliga, de Serie A, de FA- en League Cup en de MLS", klinkt het.