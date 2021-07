Manchester City verwijst in nieuw tenue subtiel naar legendarische goal

Manchester City eert zijn ex-speler nu door in hun nieuwe tenue voor het seizoen 2021-2022 te verwijzen naar die last-minute winning goal. De goal viel op het exacte moment: 93 minuten en 20 seconden. Die tijdscode staat nu langs de binnenkant van elk City-tenue.

Klik op de tweet van The Sun om een foto van het tenue te zien.

Herbekijk hier de goal.

Manchester City will bid a fond and emotional farewell to legendary striker Sergio Aguero when his contract expires this summer.



The streets won’t forget this goal 🤯



pic.twitter.com/kg6LWgL2N6