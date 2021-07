Bayern geïnteresseerd in EK-revelatie maar: "Zijn prijskaartje is hoog, heel hoog"

Tijdens het EK tonen heel wat internationals zich die tijdens het seizoen nog wat onder de radar bleven.

Een van hen is winger Federico Chiesa. De rechtsbuiten begon als bankzitter aan het EK maar toonde zich in de achtste finale tegen Oostenrijk met een doelpunt. Bondscoach Roberto Mancini liet hem na zijn goede invalbeurt starten tegen de Rode Duivels in de kwartfinale én tegen Spanje in de halve finale. Het was dan ook uitgerekend Chiesa die het openingsdoelpunt in de verste hoek krulde tegen Spanje.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann is onder de indruk van de Italiaanse winger en bevestigt bij Bild dat hij geïnteresseerd is om hem over te nemen. "Hij is een fantastische speler. Snel, goed dribbelen en een goede afwerking... Maar hij heeft een hoog, heel hoog prijskaartje", weet de Duitse trainer.

De transferwaarde van de 23-jarige Chiesa wordt momenteel op 60 miljoen euro geschat, mogelijk zal zijn huidige club Juventus een prijskaartje richting de 100 miljoen euro op zijn hoofd kleven. Juventus huurt Chiesa voor twee seizoenen en zal hem dan voor zo'n 50 miljoen euro overnemen.