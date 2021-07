Giorgio Chiellini kruipt weer in rol van gentlemen voor EK-finale: "Ik was van hem echt onder de indruk"

Als er een speler is die je niet moet leren hoe je een belangrijke match moet voorbereiden, is het wel Giorgio Chiellini. De beenharde verdediger op het veld, is een ware gentlemen naast het veld.

Daags voor de kwartfinale tegen België, was Chiellini lovend voor Romelu Lukaku, al was daar op het veld niet veel meer van te merken. Voor de EK-finale doet hij hetzelfde met zijn Engelse tegenstander. Het speerpunt vooraan bij de Engelsen is Harry Kane. De kapitein begon wat aarzelend aan het toernooi maar begon in de eindfase van het EK meer te scoren. "Ik was vanaf onze eerste ontmoeting meteen onder de indruk van hem. Hij is goe in de lucht, kan de bal bijhouden, een pass versturen en zelfs vrije trappen nemen", klinkt de lof van Chiellini. Ook de ganse Engelse selectie wordt geroemd door Chiellini. "Kijk gewoon eens naar hun bank, die spelers kunnen ook een EK-finale behalen. Ze hebben enorm veel kwaliteit in hun selectie", besluit de ervaren verdediger.





Volg Italiƫ - Engeland live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.