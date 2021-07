🎥 Ploegmaat Mertens minutenlang verzorgd na horrorbotsing tegen het hoofd

Bij Mexico maken ze zich zorgen om Hirving Lozano. De aanvaller moest de wedstrijd tegen Trinidad en Tobago al vroeg staken na een bijzonder zware botsing. Hij moest van het veld gedragen worden.

Na tien minuten was Lozano - ook ex-PSV - op weg naar doel, maar kreeg een duw en ging hard met het hoofd tegen de knie van doelman Marvin Phillips. Lozano moest minutenlang verzorgd worden en werd uiteindelijk van het veld gereden in een karretje.

De Mexicaanse bond meldde na de wedstrijd via Twitter dat de situatie van Lozano stabiel was en dat de ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli bij bewustzijn was.