Southgate neemt verantwoordelijkheid voor wissels, analist Keane kijkt naar Grealish en Sterling: "Zij kunnen toch geen 19-jarige gast de verantwoordelijkheid laten pakken?"

Gareth Southgate, bondscoach van Engeland, nam na de verloren EK-finale de verantwoordelijkheid op zich. Er kwam dan ook een storm aan kritiek over zijn wissels op het einde van de verlengingen.

Southgate bracht met Jadon Sancho en Marcus Rashford twee jongens in met frisse benen en gasten die normaal gezien heel goed zijn in het nemen van strafschoppen. Maar uitgerekend die twee misten.

“We winnen en verliezen als team, maar ik heb de spelers gekozen voor de penaltyserie", zei hij achteraf. "We hebben erop getraind. Het was een gok. Het was mijn beslissing om die wissels nog toe te passen aan het einde van de wedstrijd. En het was ook mijn beslissing om Saka die laatste strafschop te laten nemen. Het doet heel veel pijn om op deze manier naast de Europese titel te grijpen.”

Roy Keane was achteraf niet streng voor Southgate, wel voor mannen als Grealish en Sterling, die geen strafschop namen. Bukayo Saka (19) moest wel de laatste gaan nemen: “Zij kunnen toch geen jonge gast van 19 z'n verantwoordelijk laten nemen? Je moet voor hem gaan staan en zeggen: ‘Luister, ik neem deze wel’.”