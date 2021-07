Hoe is "La Squadra Azzurra" aan zijn bijnaam (en blauwe uitrusting) geraakt? Een lesje geschiedenis ...

La Squadra Azzurra heeft het geflikt. Eindwinst op het EK 2020, door op Wembley Engeland in de finale te verslaan na strafschoppen. Maar waarom heten Gli Azzurri eigenlijk zo? Vanwaar komt dat blauw?

"De blauwen" of "de blauwe ploeg". Het is de meestgebruikte bijnaam van de Italiaanse nationale voetbalploeg en verwijst uiteraard naar de blauwe truitjes waarin ze spelen. Dat doen overigens ook de basketbalploegen, de rugbyteams en nog wel wat anderen.

Squadra Azzurra

Het zorgde voor mijmeringen op een zondagavond onder vrienden bij het bekijken van de EK-finale. Vanwaar komt nu eigenlijk dat blauw bij de Italianen? Heeft het te maken met de blauwe hemel of de kustlijnen die het land omgeven?

Zichtbaarheid tijdens een zware sneeuwstorm tijdens een oefeninterland? Er zijn vele theorietjes ontstaan doorheen de tijden en helemaal zeker ben je nooit, maar de geschiedenis leert dat het eigenlijk om iets puur politiek gaat van toch ondertussen al meer dan een eeuw geleden.

© photonews

De vlag van Italië? Die bestaat uit groen, wit en rood. In de begindagen van het voetbal speelden de Italianen overigens ook hun eerste paar interlands nog 'gewoon' in het wit, met groene en rode tinten. Vlak voor de eerste wereldoorlog veranderde echter alles.

In Milaan werd in 1911 tegen de Hongaren gespeeld en toen kozen de Italianen voor het eerst voor het blauw. Het gaat hierbij overigens om de specifieke kleur 'Savoy Blue'. Waarmee ook meteen een deel van de oplossing al gegeven is.

Huis van Savoy

De kleur is een verwijzing naar het huis van Savoy, een koninklijke familie die tussen 1003 en 1946 de plek zwaaide over delen van Europa. Dat was soms Noord-Italië, soms Spanje, soms delen van de Balkan, maar tussen 1861 en 1946 leverde het huis ook de Koning van Italië.

De kleur van het banier van het huis van Savoy was blauw - een overblijfsel uit een zeeslag in de veertiende eeuw. Sindsdien is het blauw een belangrijke kleur geworden in Italië. En dat leverde in 1911 uiteindelijk dus ook de kleur van de shirts op.