Jack Grealish furieus na kritiek over niet genomen strafschop: "Ik zei dat ik er één wilde nemen!"

De tranen van Bukayo Saka gingen door merg en been. De amper 19-jarige aanvaller bleef niet koelbloedig genoeg en zag zijn penalty gestopt worden door de heersende Gianluigi Donnarumma. De Italianen konden vieren, Engeland bleef met lege handen achter.

De kritiek voor de Engelse spelers was snoeihard. Roy Keane duidt ook twee spelers als schuldige aan. Hij begreep namelijk niet waarom een jonge kerel zoals Saka achter de bal moest gaan staan: "Als je Sterling of Grealish bent, kan je daar niet zitten en een jonge knul voor je laten opdraven. Zij kunnen toch geen jonge gast van 19 jaar z'n verantwoordelijk laten nemen? Je moet voor hem gaan staan en zeggen: ‘Luister, ik neem deze wel’.”



Ondertussen reageerde ook publiekslieveling Jack Grealish op de verwijten: “Ik zei dat ik er één wilde nemen”, klonk het via Twitter. ‘De trainer heeft net zoals het hele toernooi goede beslissingen genomen, net zoals nu. Ik laat me niet door mensen vertellen dat ik geen penalty wilde nemen, terwijl ik heb gezegd dat ik het wel wilde.”

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV