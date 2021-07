Argentijns icoon heeft harde woorden voor Messi: "Het zal hem nooit lukken"

Mario Kempes die met Argentinië het WK in 1978 won, heeft zich uitgelaten over Lionel Messi na het winnen van de Copa América. En de topscorer was niet mals voor de wereldster, want hij is de vergelijking met Diego Maradona beu.

Messi kreeg altijd de kritiek dat hij met zijn land geen toernooi had gewonnen, maar dat is nu ook voorbij. Al zet Kempes hem nog steeds niet op dezelfde hoogte als Maradona. "Messi heeft de pech dat hij wordt gezien als de opvolger van Diego Maradona. Maar Diego was een idool over de hele wereld, het is heel moeilijk om hem te overschaduwen", klinkt het. Kempes denkt ook niet dat hem dat nog ooit zal lukken. "Zelfs als hij vier keer op rij wereldkampioen wordt, is hij nog niet beter dan Maradona', zei de 66-jarige oud-speler van onder meer Valencia bij ESPN Mexico. "Maar hij is nog steeds geen wereldkampioen geworden, het WK heeft hij niet gewonnen."