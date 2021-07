🎥 Sergio Ramos doet smeekbede aan nieuwe ploegmaat bij PSG: "Dat gaat je geld kosten"

Sergio Ramos verhuist naar PSG en zal daar een heel nieuwe kleedkamer vinden. Bij Real Madrid speelde hij sinds mensenheugenis met het nummer 4, maar dat was al bezet bij de Parijzenaars. En toch kreeg hij zijn zin.

Op zijn Instagram is te zien hoe hij Thilo Kehrer smeekt om hem het rugnummer 4 te geven. "Hallo jongens, hoe gaat het met jullie? Mijn vriend, ik heb dit nummer nodig alsjeblieft. Alsjeblieft! Je hebt dit nummer niet nodig", klinkt het.

"We zijn aan het onderhandelen over het bedrag, het is erg duur", antwoordt Keylor Navas in de video, toen hij naast Kehrer stond. "Het is erg duur", bevestigt de Duitse verdediger. "Maak je geen zorgen, ik zorg wel voor de betaling", aldus nog Navas.