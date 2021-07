Italiaanse smaakmaker op het EK kan rekenen op interesse uit Premier League

Chiesa was een gesel voor de Engelse verdediging in de finale van het EK. De Italiaan creëerde kansen op zijn eentje en bracht Italië terug in de wedstrijd door de corner uit te lokken waarop Bonucci scoorde.

Die prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven, Chelsea wil de pijlsnelle aanvaller graag binnenhalen, maar Juventus werkt niet mee. De Oude Dame wil Chiesa bijhouden.

