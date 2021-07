🎥 Move over Patrik Schick: Deze Ghanees doet het minstens even mooi

James Bissue, een Ghanese middenvelder voor de Elmina Sharks (Ghanese eersteklasser) maakte afgelopen weekend namelijk een soortgelijk doelpunt. De aanname van Bissue was tevens ook niet onaardig. Schick kent alleszins al zijn tegenstander voor de Puskas-award van dit jaar:

The touch and finish from James Bissue was exquisite ⚽️ What a way to keep Elmina Sharks in the battle for safety ahead of the final round 👏🏽 pic.twitter.com/viHF4gfHHl

Bissue is blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe:

So James Bissue has been scoring these golazos since? This was in 2009 when he played for Wise. From center to goal.



Via @NYFAgh pic.twitter.com/vPdNLGdN8Z